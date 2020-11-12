Байден готується до переїзду в Білий дім, незважаючи на позови Трампа

Обраний президент США Джо Байден готує основу для своєї нової адміністрації. При цьому зусилля президента Дональда Трампа оскаржити результати виборів і утриматися у влади тривають.

Про це повідомляє Reuters.

Байден планує в середу зустрітися з радниками, які допомагають йому підготуватися до вступу на посаду 20 січня 2021 року.

Він залучив для своєї перехідної команди експертів з фінансів, торгівлі та банківського регулювання, які варіюються від основних демократів до прогресивних активістів, що відображає продовжуються дебати всередині партії про те, як вирішувати проблеми зміни клімату, нерівність у добробуті та інших проблем.

Байден також звертається до людей, які створювали більш жорсткі екологічні правила під час служби при президенті Бараку Обамі.

Як повідомляє ABC News, Байден може призначити нового голову апарату Білого дому вже на поточному тижні. Його призначає особисто президент.

Як розповіли джерела, основним претендентом на цей пост є Рон Клейн. У минулому він був главою апарату Байдена. Клейн координував боротьбу з вірусом Ебола в Африці в адміністрації екс-президента США Барака Обами. Його називають головним кандидатом, в тому числі з-за термінової необхідності боротися з пандемією коронавіруса.

Трамп відмовився звільнити місце в Білому домі, натомість висунув непідтверджені звинувачення у фальсифікації виборів.

поки Судді відхилили позов в Мічигані, поданий кампанією Трампа, експерти з правових питань кажуть, що у судового процесу мало шансів змінити результат виборів 3 листопада. Напередодні Джо Байден заявив про необоротність процесу передачі влади.

7 листопада Байден заявив про обрання президентом США після оголошення попередніх результатів голосування. Однак Трамп поки не планує визнавати свою поразку і готовий подавати в суд.

Тим часом у США створили консультативний перехідну раду з представників трьох останніх адміністрацій Білого дому. Рада вже закликав чинного президента США Дональда Трампа готуватися до процесу передачі влади Джо Байдену.