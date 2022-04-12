Байден готовит замену командования НАТО в Европе, - WSJ
Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден готовится сменить командование американских войск и сил НАТО в Европе. Предыдущие командующие, вероятно, уйдут со своих должностей в порядке штатной ротации.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Wall Street Journal.
Согласно данным источников издания, уже вскоре США назначат нового командующего Объединенных сил США и НАТО в Европе. Также будет назначен и новый командующий силами специальных операций.
Вероятно, что командующего войсками США в Европе и Африке Кристофера Каволи заменит нынешний глава Европейского командования США и Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Тод Уолтерс.
Новым командующим силами спецопераций (SOCOM) станет действующий глава Объединенного командования силами специальных операций США Брайан Фентон.
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