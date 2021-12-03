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Байден готовит комплекс инициатив против России на случай вторжения в Украину

Автор: Валерия Полищук

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что сейчас готовится комплекс инициатив против России. В частности, на случай вторжение российскиъ войск в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.

"Я поддерживаю постоянный контакт с нашими союзниками в Европе и с Украиной. Мой госсекретарь и советник по безопасности были вовлечены... И то, что я делаю, это собираю то, что, по моему мнению, будет наиболее полным и значимым набором инициатив. Инициативы, которые сделают очень трудным решением для Владимира Путина идти вперед и делать то, что люди опасаются, что он может сделать", - заявил Джо Байден.

Напомним, США планируют ввести санкции против РФ в случае прямой агрессии против Украины с ее стороны. По словам госсекретаря Энтони Блинкена, речь идет именно об экономических мерах, от которых Соединенные Штаты в прошлом отказывались.

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Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиДжозеф Байден