Байден готовит комплекс инициатив против России на случай вторжения в Украину

"Я поддерживаю постоянный контакт с нашими союзниками в Европе и с Украиной. Мой госсекретарь и советник по безопасности были вовлечены... И то, что я делаю, это собираю то, что, по моему мнению, будет наиболее полным и значимым набором инициатив. Инициативы, которые сделают очень трудным решением для Владимира Путина идти вперед и делать то, что люди опасаются, что он может сделать", - заявил Джо Байден.