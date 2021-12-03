Байден готовит комплекс инициатив против России на случай вторжения в Украину

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что сейчас готовится комплекс инициатив против России. В частности, на случай вторжение российскиъ войск в Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.
"Я поддерживаю постоянный контакт с нашими союзниками в Европе и с Украиной. Мой госсекретарь и советник по безопасности были вовлечены... И то, что я делаю, это собираю то, что, по моему мнению, будет наиболее полным и значимым набором инициатив. Инициативы, которые сделают очень трудным решением для Владимира Путина идти вперед и делать то, что люди опасаются, что он может сделать", - заявил Джо Байден.
Напомним, США планируют ввести санкции против РФ в случае прямой агрессии против Украины с ее стороны. По словам госсекретаря Энтони Блинкена, речь идет именно об экономических мерах, от которых Соединенные Штаты в прошлом отказывались.