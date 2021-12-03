Байден готує комплекс ініціатив проти Росії на випадок вторгнення в Україну

Президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що зараз готується комплекс ініціатив проти Росії. Зокрема, на випадок вторгнення російських військ в Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.
"Я підтримую постійний контакт з нашими союзниками в Європі і з Україною. Мій держсекретар і радник з безпеки були залучені... І те, що я роблю, це збирати те, що, на мою думку, буде найбільш повним і значущим набором ініціатив. Ініціативи, які зроблять дуже важким рішенням для Володимира Путіна йти вперед і робити те, що люди побоюються, що він може зробити", - заявив Джо Байден.
Нагадаємо, США планують ввести санкції проти РФ у разі прямої агресії проти України з її боку. За словами держсекретаря Ентоні Блінкена, мова йде саме про економічні заходи, від яких Сполучені Штати в минулому відмовлялися.