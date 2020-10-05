Байден готов снова провести дебаты с Трампом, если это безопасно

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден готов снова провести дебаты с президентом Дональдом Трампом, у которого коронавирус, если это безопасно. Дебаты запланированы на следующую неделю.

Об этом пишет агентство Reuters.

Вторая встреча лицом к лицу для Байдена и Трампа, которые провели свои первые дебаты на прошлой неделе, запланирована на 15 октября. Дебаты должны состояться в Майами, штат Флорида.

"Если ученые говорят, что это безопасно и расстояния безопасны, то я думаю, что это нормально. Я сделаю все, что скажут эксперты", - сказал Байден.

Отметим, обычный карантинный период для любого положительного теста на коронавирус составляет 14 дней.

Напомним, ранее сообщалось, что Трампу дали препарат для тяжелобольных коронавирусом. Состояние его здоровья уже улучшается. Врачи готовы его выписать при условии, если он продолжит лечение в Белом доме.

Еще до болезни Трамп согласился на второй раунд дебатов с Байденом.

Как писало РБК-Украина, 30 сентября состоялся первый раунд дебатов Трампа и Байдена. Дебаты почти сразу превратились в ссору между кандидатами в президенты.