Байден еще не решил, в какую страну совершит первый визит

Президент США Джо Байден еще не спланировал свой первый зарубежный визит. Он вступил в свои полномочия 20 января.

Об этом сказала во время брифинга пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

По ее словам, она не имеет информации относительно поездки президента Байдена и его первого зарубежного визита.

Она также прокомментировала вопрос, планирует ли Байден, так же как и предыдущие президенты-демократы избрать Канаду как страну для первого визита.

"Я напомню вам, что первая телефонная беседа была проведена с премьер-министром Канады, так что это, очевидно, является подтверждением важности наших отношений", - подчеркнула пресс-секретарь.

Напомним, президент США Джо Байден в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным прямо заявил про российскую агрессию в Украине. Кремль, в свою очередь, не согласен с такой формулировкой.

Также министр иностранных дел Германии Хайко Маас считает, что новая администрация США будет более активной в вопросах Украины. По его мнению, об этом свидетельствует недавняя беседа президентов США и России.