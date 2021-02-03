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Байден ще не вирішив, в яку країну здійснить перший візит

Автор: Даша Харченко

Президент США Джо Байден ще не спланував свій перший закордонний візит. Він набув свої повноваження 20 січня.

Про це сказала під час брифінгу речниця Білого дому Джен Псакі.

За її словами, вона не має інформації щодо подорожей президента Байдена і його першого закордонного візиту.

Вона також прокоментувала запитання, чи планує Байден, так само як і попередні президенти-демократи обрати Канаду як країну для першого візиту.

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"Я нагадаю вам, що перша телефонна розмова була проведена з прем’єр-міністром Канади, отже це, вочевидь, є підтвердженням важливості наших відносин", - підкреслила речниця.

Нагадаємо, президент США Джо Байден у телефонній розмові з президентом Росії Володимиром Путіним прямо заявив про російську агресію в Україні. Кремль, своєю чергою, не згоден з таким формулюванням.

Також міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас вважає, що нова адміністрація США буде більш активною в питаннях України. На його думку, про це свідчить, нещодавня розмова президентів США та Росії.

Прогноз погоди
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Новини України Сполучені Штати АмерикиДжозеф Байден