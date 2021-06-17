Байден и Эрдоган не договорились по российским ЗРК С-400
Президент США Джо Байден и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган не смогли найти решения во время встречи на саммите НАТО по закупленным у России зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400. Лидеры договорились продолжить диалог по этой проблеме.
Об этом сообщил советник по национальной безопасности президента США Джейк Салливан, передает Reuters.
"Байден и Эрдоган не договорились по давнему спору между двумя союзниками по НАТО относительно покупки Анкарой российских ракетных оборонительных систем", - сказал Салливан.
Он добавил, что президенты договорились продолжить обсуждение этой проблемы. "Есть обязательства продолжить диалог по этому вопросу, команды из обеих стран будут следить за этим", - уточнил советник Белого дома.
Напомним, на июньском саммите НАТО Эрдоган заявил Байдену о неизменности позиции Турции по приобретению у России ЗРК С-400. Турецкий лидер добавил, что нет нерешаемых проблем - их нужно решать путем диалога.
Как сообщало РБК-Украина, Турция, являющаяся членом НАТО, в 2018 году приобрела у России системы С-400. В Госдепе США заявили, что Турция не может покупать вооружение, несовместимое с оружием Альянса. Вашингтон ввел против Анкары санкции.