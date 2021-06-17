Байден и Эрдоган не договорились по российским ЗРК С-400

Президент США Джо Байден и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган не смогли найти решения во время встречи на саммите НАТО по закупленным у России зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 . Лидеры договорились продолжить диалог по этой проблеме.

Об этом сообщил советник по национальной безопасности президента США Джейк Салливан, передает Reuters .

"Байден и Эрдоган не договорились по давнему спору между двумя союзниками по НАТО относительно покупки Анкарой российских ракетных оборонительных систем", - сказал Салливан.

Он добавил, что президенты договорились продолжить обсуждение этой проблемы. "Есть обязательства продолжить диалог по этому вопросу, команды из обеих стран будут следить за этим", - уточнил советник Белого дома.