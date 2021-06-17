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Байден и Эрдоган не договорились по российским ЗРК С-400

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Вашингтон, Четверг 17 июня 2021 21:23
Байден и Эрдоган не договорились по российским ЗРК С-400 Фото: президенты США и Турции Джо Байден и Тайип Эрдоган (twitter.com/ArmyTimes)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент США Джо Байден и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган не смогли найти решения во время встречи на саммите НАТО по закупленным у России зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400. Лидеры договорились продолжить диалог по этой проблеме.

Об этом сообщил советник по национальной безопасности президента США Джейк Салливан, передает Reuters.

"Байден и Эрдоган не договорились по давнему спору между двумя союзниками по НАТО относительно покупки Анкарой российских ракетных оборонительных систем", - сказал Салливан.

Он добавил, что президенты договорились продолжить обсуждение этой проблемы. "Есть обязательства продолжить диалог по этому вопросу, команды из обеих стран будут следить за этим", - уточнил советник Белого дома.

Напомним, на июньском саммите НАТО Эрдоган заявил Байдену о неизменности позиции Турции по приобретению у России ЗРК С-400. Турецкий лидер добавил, что нет нерешаемых проблем - их нужно решать путем диалога.

Как сообщало РБК-Украина, Турция, являющаяся членом НАТО, в 2018 году приобрела у России системы С-400. В Госдепе США заявили, что Турция не может покупать вооружение, несовместимое с оружием Альянса. Вашингтон ввел против Анкары санкции.

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Соединенные Штаты Америки Джозеф Байден Турция ЗРК
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