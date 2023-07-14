Байден дозволив Пентагону направити до Європи до 3 тисяч резервістів, - CNN

Згідно з новим дозволом американські резервісти стануть частиною операції "Атлантична рішучість" (Atlantic Resolve), що є ротаційним розгортанням, яке зміцнює східний фланг НАТО.

Що це дає Міноборони США

"Атлантична рішучість" новим указом визначається як операція у разі непередбачених обставин. Вона дає резервістам ті ж переваги, що й військовослужбовцям, які перебувають на дійсній службі.

Як зазначив директор з операцій Об'єднаного штабу генерал-лейтенант Дуглас Сімс на брифінгу, таке нове позначення "приносить користь військовослужбовцям та сім'ям внаслідок збільшення повноважень, прав та доступу до сил та особового складу резерву".

Також це дає Пентагону додаткову можливість направити більше зусиль і коштів на допомогу Європейському командуванню США. При цьому представник Міноборони США звернув увагу, що може знадобитися близько пів року, щоб відправити цих резервістів на театр воєнних дій через необхідність попереднього повідомлення.

Швидше за все, додані війська працюватимуть у сфері логістики та забезпечення, або в таких галузях медицини, як стоматологія та охорона здоров'я.

Присутність військових США у Європі

Американські сили розгорнуті в Європі з 2014 року в рамках програми "Атлантична рішучість" для роботи з союзниками та партнерами у регіоні.

У Європі раніше було понад 100 тисяч військових ЗС США, але після повномасштабного вторгнення Росії в Україну минулого року ця кількість зросла.

Прес-секретар Пентагону бригадний генерал Патрік Райдер заявив, що нове позначення дозволить Міноборони "забезпечувати найкращу системну підтримку та підтримувати наші сили".

Виконавчий указ, який затверджує мобілізацію додаткових сил, дає чиновникам можливість закликати війська для підтримки Атлантичної рішучості, додав він.