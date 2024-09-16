Байден доручив задіяти всі ресурси для захисту Трампа

"Моя команда поінформувала мене про те, що федеральні правоохоронні органи розслідують сьогодні можливу спробу вбивства колишнього президента Трампа. Підозрюваний перебуває під вартою", - повідомив Байден.

Президент США заявив, що високо оцінює роботу Секретної служби та їхніх партнерів із правоохоронних органів за їхню пильність та зусилля щодо забезпечення безпеки екс-президента Америки та його оточення.

"Я радий, що колишній президент не постраждав", - сказав Байден.

Він повідомив, що зараз ведеться активне розслідування інциденту та правоохоронні органи збирають більше подробиць про те, що сталося.

Байден підкреслив, що вже багато разів говорив про те, що у США не місце політичному чи якомусь насильству. Тож доручив продовжувати захист Трампа.

"Я доручив своїй команді продовжувати забезпечувати Секретну службу всіма ресурсами, можливостями та заходами захисту, необхідними для забезпечення подальшої безпеки колишнього президента", - резюмував чинний голова Білого дому.