Байден поручил задействовать все ресурсы для защиты Трампа

"Моя команда проинформировала меня о том, что федеральные правоохранительные органы расследуют сегодня возможную попытку убийства бывшего президента Трампа. Подозреваемый находится под стражей", - сообщил Байден.

Президент США заявил, что высоко оценивает работу Секретной службы и их партнеров из правоохранительных органов за их бдительность и усилия по обеспечению безопасности экс-президента Америки и его окружения.

"Я рад, что бывший президент не пострадал", - сказал Байден.

Он сообщил, что сейчас ведется активное расследование инцидента и правоохранительные органы собирают больше подробностей о том, что произошло.

Байден подчеркнул, что уже много раз говорил о том, что в США не место политическому или какому-либо насилию. Поэтому поручил продолжать защиту Трампа.

"Я поручил своей команде продолжать обеспечивать Секретную службу всеми ресурсами, возможностями и мерами защиты, необходимыми для обеспечения дальнейшей безопасности бывшего президента", - резюмировал действующий глава Белого дома