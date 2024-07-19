Байден поручил изучить шансы на выборах Камалы Харрис, - ABC

Президент США Джо Байден стал более восприимчив к призывам выйти из гонки.

Об этом сказал высокопоставленный чиновник администрации, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News.

По словам чиновника, Байден попросил провести опрос о том, какие шансы имеет вице-президент Камала Харрис. Также он сообщил, что великие доноры в Нью-Йорке и Калифорнии дали понять команде, что они не отказывают, но нажали кнопку паузы. Чиновник отметил, что президент истощен из-за COVID-19.