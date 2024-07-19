Байден поручил изучить шансы на выборах Камалы Харрис, - ABC
Президент США Джо Байден стал более восприимчив к призывам выйти из гонки.
Об этом сказал высокопоставленный чиновник администрации, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News.
По словам чиновника, Байден попросил провести опрос о том, какие шансы имеет вице-президент Камала Харрис.
Также он сообщил, что великие доноры в Нью-Йорке и Калифорнии дали понять команде, что они не отказывают, но нажали кнопку паузы.
Чиновник отметил, что президент истощен из-за COVID-19.
Напомним, призывы к Байдену сняться с выборов зазвучали после неудачных дебатов с Дональдом Трампом.
Сам Байден заявил, что может покинуть гонку тлько из-за состояния здоровья.
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