Байден доручив виділити Україні 1 млрд доларів на військову допомогу

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Білий дім .

"Я доручаю державному секретареві розпорядитися виділенням 1 мільярда доларів США на предмети оборонного призначення та послуги Міністерства оборони, а також військову освіту та підготовку, щоб надати допомогу Україні та ухвалити рішення, необхідні відповідно до таких розділів, щоб спрямувати таке виділення коштів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що до Конгресу США внесли законопроект про держфінансування на 2023 рік на суму 1,7 трлн доларів. З яких передбачається виділення 44,9 млрд доларів допомоги Україні та союзникам по НАТО.

Наприкінці листопада президент США Джо Байден доручив голові Держдепу Ентоні Блінкену направити до 400 мільйонів доларів на військову підтримку України.

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