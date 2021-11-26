Байден допустил возможность разговора с Зеленским и Путиным в ближайшее время

Президент США Джо Байден пообещал поговорить со своими украинским и российским коллегами Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. Американский лидер отметил, что разговор может состояться в ближайшее время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

По данным агентства, о возможном разговоре с Зеленским и Путиным Байден заявил журналистам на острове Нантакет (штат Массачусетс), где президент с семьей проводит День Благодарения.

"Со всей вероятностью", - сказал Байден отвечая на вопрос о планируемых контактах с Зеленским и Путиным на фоне напряженности на границе Украины и России.

Других подробностей издание не приводит.