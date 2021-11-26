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Байден допустил возможность разговора с Зеленским и Путиным в ближайшее время

Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент США Джо Байден пообещал поговорить со своими украинским и российским коллегами Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. Американский лидер отметил, что разговор может состояться в ближайшее время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным агентства, о возможном разговоре с Зеленским и Путиным Байден заявил журналистам на острове Нантакет (штат Массачусетс), где президент с семьей проводит День Благодарения.

"Со всей вероятностью", - сказал Байден отвечая на вопрос о планируемых контактах с Зеленским и Путиным на фоне напряженности на границе Украины и России.

Других подробностей издание не приводит.

Напомним, Зеленский в ходе пресс-марафона сообщил о передаче российской стороне верифицированных списков на обмен пленными. По его словам, он рассчитывает на то, что Байден поднимет этот вопрос во время разговора с Путиным.

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Владимир ЗеленскийСоединенные Штаты АмерикиДжозеф Байден