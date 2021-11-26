Байден допустив можливість розмови з Зеленським і Путіним найближчим часом

Президент США Джо Байден пообіцяв поговорити зі своїми українським і російським колегами Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним. Американський лідер зазначив, що розмова може відбутися найближчим часом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
За даними агентства, про можливу розмову із Зеленським та Путіним Байден заявив журналістам на острові Нантакет (штат Массачусетс), де президент із сім'єю проводить День Подяки.
"З усією ймовірністю", - сказав Байден, відповідаючи на питання про заплановані контакти з Зеленським і Путіним на тлі напруженості на кордоні України та Росії.
Інших подробиць видання не наводить.
Нагадаємо, Зеленський у ході пресмарафону повідомив про передачу російській стороні верифікованих списків на обмін полоненими. За його словами, він розраховує на те, що Байден порушить це питання під час розмови з Путіним.