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Байден допускает иск против администрации Трампа из-за непризнания выборов

США, Пятница 20 ноября 2020 01:11
Байден допускает иск против администрации Трампа из-за непризнания выборов
Фото: Джо Байден (flickr.com/gageskidmore)
Автор: РБК-Украина

Избранный президент США Джо Байден не исключает подачу судебного иска против администрации действующего президента Дональда Трампа. Суть иска в том, что Трамп не признает его Байдена избранным президентом.

Об этом Байден заявил во время пресс-конференции в штате Делавэр.

Журналисты спросили демократа о возможном иске к администрации Трампа и Управлению общих служб (GSA)

."Мы этого не исключаем", - сказал Байден.

Ранее РБК-Украина писало, что Дональд Трамп не признает победу своего оппонента Джо Байдена на выборах в США. По его мнению, Байден победил только "в глазах лживых СМИ".

Отметим, ранее Трамп заявил, что Джо Байден выиграл выборы, поскольку они якобы были сфальсифицированы. Он также в очередной раз раскритиковал голосование по почте.

7 ноября Байден заявил об избрании президентом США после объявления предварительных результатов голосования. Однако Трамп пока не планирует признавать свое поражение и готов подавать в суд.

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Новости Украины В мире Соединенные Штаты АмерикиДжозеф БайденДональд Трамп

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