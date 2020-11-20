Байден допускає позов проти адміністрації Трампа через невизнання виборів

Фото: Джо Байден (flickr.com/gageskidmore)

Обраний президент США Джо Байден не виключає подачу судового позову проти адміністрації чинного президента Дональда Трампа. Суть позову в тому, що Трамп не визнає його Байдена обраним президентом.

Про це Байден заявив під час прес-конференції в штаті Делавер.



Журналісти запитали демократа про можливий позов до адміністрації Трампа та Управління загальних служб (GSA)

."Ми цього не виключаємо", - сказав Байден.



Раніше РБК-Україна писало, що Дональд Трамп не визнає перемогу свого опонента Джо Байдена на виборах в США. На його думку, Байден переміг тільки "в очах брехливих ЗМІ".

Зазначимо, раніше Трамп заявив, що Джо Байден виграв вибори, оскільки вони нібито були сфальсифіковані. Він також в черговий раз розкритикував голосування поштою.

7 листопада Байден заявив про обрання президентом США після оголошення попередніх результатів голосування. Однак Трамп поки не планує визнавати свою поразку і готовий подавати в суд.