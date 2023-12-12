UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Байден про допомогу Україні: ухвалити треба до канікул, щоб не зробити дарунок Путіну

Фото: американський президент Джо Байден (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Американський президент Джо Байден закликав конгрес не робити російському диктатору Володимиру Путіну "дарунка" й ухвалити допомогу Україні до того, як Конгрес піде на канікули.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента США Джо Байдена.

Під час зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським Байден наголосив, що Конгрес повинен ухвалити додаткове фінансування для України до того, як вони перервуться на святкові канікули.

"Перш ніж вони зроблять Путіну найбільший різдвяний подарунок, який вони можуть йому зробити", - підкреслив президент США.

Допомога від США

Нагадаємо, США закінчуються гроші, які призначені для фінансування військової допомоги Україні. У зв'язку з цим президент Джо Байден запросив у Конгресу понад 100 млрд доларів, в які входять понад 60 млрд доларів для України.

Зараз у Конгресі є розбіжності щодо цього пакету, оскільки республіканці вимагають додати туди пропозиції щодо посилення безпеки кордонів.

Вчора координатор Ради національної безпеки США при Білому домі Джон Кірбі повідомляв, що Сполучені Штати Америки, ймовірно, оголосять черговий пакет військової допомоги Україні. Це станеться до кінця грудня.

На цьому тлі президент України Володимир Зеленський приїхав до США. Більш детально про поїздку - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиКонгресс СШАВійна Росії проти України