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Байден про допомогу Україні: хочемо, щоб полум'я свободи горіло яскраво, наскільки це можливо

Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Сполучені Штати допомагатимуть захищати Україну стільки, скільки потрібно. Бо вся справа у захисті свободи всього світу.

Про це заявив президент США Джо Байден, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.

"Як я казав президенту Зеленському, ми допомагатимемо захищати Україну стільки, скільки потрібно. Америка продовжуватиме допомагати Україні, вся справа у захисті свободи всього світу. Тому що ми хочемо жити в такому світі, щоб наші діти жили у вільному світі. Для цього потрібно допомогти Україні захистити себе перед цією загрозою. Ми хочемо, щоб полум'я свободи горіло так яскраво, як тільки можливо", - заявив він.

Нагадаємо, сьогодні президент США Джо Байден анонсував передачу Україні 31 танка Abrams.

Крім того, Німеччина офіційно анонсувала передачу Україні танків Leopard 2.

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Джозеф БайденСполучені Штати АмерикиВійна Росії проти України