Байден о помощи Украине: хотим, чтобы пламя свободы горело ярко, насколько это возможно

"Как я говорил президенту Зеленскому, мы будем помогать защищать Украину столько, сколько потребуется. Америка будет продолжать помогать Украине, все дело в защите свободы всего мира. Потому что мы хотим жить в таком мире, чтобы наши дети жили в свободном мире. Для этого нужно помочь Украине защитить себя перед лицом этой угрозы. Мы хотим, чтобы пламя свободы горело так ярко, как только возможно", - заявил он.

Напомним, сегодня президент США Джо Байден анонсировал передачу Украине 31 танка Abrams.

Кроме того, Германия официально анонсировала передачу Украине танков Leopard 2.

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