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Байден дав "зелене світло" на удари по Іраку та Сирії ще на початку тижня, - CNN

Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Президент США Джо Байден схвалив удари по проіранських бойовиках в Сирії та Іраку ще в понеділок, 29 січня. Тобто "зелене світло" було надане вже наступного дня після атаки на базу США в Йорданії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на американський телеканал CNN.

Як розповів CNN з посиланням на власні джерела, Байдену представили варіанти відплати майже відразу після того, як у Вашингтоні отримали повідомлення про атаку на американську базу "Вежа-22" у Йорданії у неділю, 28 січня.

Саме на зустрічі в Ситуаційній кімнаті зі своїми головними радниками з національної безпеки наступного ранку Байден дав конкретне "зелене світло" для першої серії ударів в Іраку і Сирії, яка була здійснена в п'ятницю, зазначили в CNN.

Тоді ж Байден також був поінформований про те, що за недільну атаку безпілотника, згідно з джерелами, відповідальні бойовики, яких підтримує іранський Корпус вартових ісламської революції.

За даними CNN, протягом наступних днів команда Байдена з національної безпеки працювала в тісній координації з Пентагоном, відстежуючи ситуацію в регіоні і допрацьовуючи плани. Чиновники зазначали, що важливим фактором, який вплинув на терміни удару, була погода в регіоні.

Високопосадовці з різних відомств США збиралися в четвер, а потім знову в п'ятницю вранці для "остаточної перевірки", перш ніж розпочати завдавати удари.

Удари США по Іраку та Сирії

Наприкінці січня американську військову базу в Йорданії атакували дрони. За даними Пентагону, внаслідок цієї атаки поранення отримали понад 40 американських солдатів, ще троє військових загинули. У Пентагоні заявили, що до нападу причетне угруповання "Катаїб Хезболла", яке підтримує Іран.

Ввечері 2 лютого військові США завдали ударів по більш ніж 85 цілях в Іраку і Сирії. Удари тривали близько 30 хвилин і були спрямовані на три об'єкти в Іраку і чотири в Сирії.

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