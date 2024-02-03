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Байден дал "зеленый свет" на удары по Ираку и Сирии еще в начале недели, - CNN

Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент США Джо Байден одобрил удары по проиранским боевикам в Сирии и Ираке еще в понедельник, 29 января. То есть "зеленый свет" был предоставлен уже на следующий день после атаки на базу США в Иордании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на американский телеканал CNN.

Как рассказал CNN со ссылкой на собственные источники, Байдену представили варианты возмездия почти сразу после того, как в Вашингтоне получили сообщение об атаке на американскую базу "Башня-22" в Иордании в воскресенье, 28 января.

Именно на встрече в Ситуационной комнате со своими главными советниками по национальной безопасности на следующее утро Байден дал конкретный "зеленый свет" для первой серии ударов в Ираке и Сирии, которая была совершена в пятницу, отметили в CNN.

Тогда же Байден также был проинформирован о том, что за воскресную атаку беспилотника, согласно источникам, ответственны боевики, поддерживаемые иранским Корпусом стражей исламской революции.

По данным CNN, в течение следующих дней команда Байдена по национальной безопасности работала в тесной координации с Пентагоном, отслеживая ситуацию в регионе и дорабатывая планы. Чиновники отмечали, что важным фактором, повлиявшим на сроки удара, была погода в регионе.

Чиновники из разных ведомств США собирались в четверг, а затем снова в пятницу утром для "окончательной проверки", прежде чем начать наносить удары.

Удары США по Ираку и Сирии

В конце января американскую военную базу в Иордании атаковали дроны. По данным Пентагона, в результате этой атаки ранения получили более 40 американских солдат, еще трое военных погибли. В Пентагоне заявили, что к нападению причастна группировка "Катаиб Хезболла", поддерживаемая Ираном.

Вечером 2 февраля военные США нанесли удары по более чем 85 целям в Ираке и Сирии. Удары длились около 30 минут и были направлены на три объекта в Ираке и четыре в Сирии.

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