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Байден: дадим оружие Украине для защиты от РФ и примем беженцев с распростертыми объятиями

Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент США Джо Байден пообещал Украине поставки оружия для защиты от российского вторжения. Американский лидер также заявил о готовности принять украинских беженцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Байдена.

"Мы позаботимся о том, чтобы у Украины было оружие для защиты от вторжения российских войск", - написал Байден.

По его словам, США отправят Украине продукты, деньги и помощь, чтобы спасти жизни украинцев.

"Мы встретим украинских беженцев с распростертыми объятиями", - добавил американский лидер.

Напомним, ранее советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заверил, что США не прекратят поставлять вооружение Украине даже после угроз России.

Война России против Украины продолжается 20-й день. Все подробности российской агрессии и ситуация в городах - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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