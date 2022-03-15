Байден: дадим оружие Украине для защиты от РФ и примем беженцев с распростертыми объятиями

Президент США Джо Байден пообещал Украине поставки оружия для защиты от российского вторжения. Американский лидер также заявил о готовности принять украинских беженцев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Байдена.
"Мы позаботимся о том, чтобы у Украины было оружие для защиты от вторжения российских войск", - написал Байден.
По его словам, США отправят Украине продукты, деньги и помощь, чтобы спасти жизни украинцев.
"Мы встретим украинских беженцев с распростертыми объятиями", - добавил американский лидер.
Напомним, ранее советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заверил, что США не прекратят поставлять вооружение Украине даже после угроз России.
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