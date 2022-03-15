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Байден: дамо зброю Україні для захисту від РФ і приймемо біженців з розпростертими обіймами

Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент США Джо Байден пообіцяв Україні постачання зброї для захисту від російського вторгнення. Американський лідер також заявив про готовність прийняти українських біженців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Байдена.

"Ми подбаємо про те, щоб в України була зброя для захисту від вторгнення російських військ", - написав Байден.

За його словами, США відправлять Україні продукти, гроші і допомогу, щоб врятувати життя українців.

"Ми зустрінемо українських біженців з розпростертими обіймами", - додав американський лідер.

Нагадаємо, раніше радник Байдена з національної безпеки Джейк Салліван запевнив, що США не припинять постачати озброєння Україні навіть після погроз Росії.

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