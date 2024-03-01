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Байден в черговий раз відстрочив шатдаун у США

Вашингтон, П'ятниця 01 березня 2024 21:04
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Байден в черговий раз відстрочив шатдаун у США Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден підписав закон про короткострокові тимчасові витрати, який відстрочить тимчасове припинення роботи уряду (шатдаун).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Білого дому.

Документ передбачає, що фінансування за шістьма бюджетними законопроектами, які ще не прийняті, автоматично продовжено до 8 березня. І ще для шести, зокрема для тих, що стосуються Пентагону та Міністерства внутрішньої безпеки, - до 22 березня.

Варто зауважити, що вчора, 29 лютого, законопроект про короткострокові часові витрати підтримала Палата представників США, а вже сьогодні, 1 березня, - Сенат.

Що розглядатимуть далі

Нагадаємо, зараз одним із найактуальніших питань у Конгресі США залишається нове фінансування допомоги Україні.

Нещодавно Сенат США підтримав законопроект про 95 млрд доларів для України, Ізраїлю та Тайваню. Зокрема, на допомогу нашій країні хочуть виділити понад 60 мільярдів доларів.

Щоб документ набув чинності, його ще має підтримати Палата представників США. Раніше спікер Палати Майк Джонсон обіцяв, що після розгляду фінансування уряду нижня палата Конгресу повернеться до питання допомоги Україні.

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