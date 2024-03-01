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Байден в очередной раз отсрочил шатдаун в США

Вашингтон, Пятница 01 марта 2024 21:04
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Байден в очередной раз отсрочил шатдаун в США Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден подписал закон о краткосрочных временных расходах, который отсрочит временное прекращение работы правительства (шатдаун).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Документ предусматривает, что финансирование по шести бюджетным законопроектам, которые еще не приняты, автоматически продлено до 8 марта. И еще для шести, в том числе для тех, которые касаются Пентагона и Министерства внутренней безопасности, - до 22 марта.

Стоит заметить, что вчера, 29 февраля, законопроект о краткосрочных временных расходах поддержала Палата представителей США, а уже сегодня, 1 марта, - Сенат.

Что будут рассматривать дальше

Напомним, сейчас одним из самых актуальных вопросов в Конгрессе США остается новое финансирование помощи Украине.

Недавно Сенат США поддержал законопроект о 95 млрд долларов для Украины, Израиля и Тайваня. В частности, на помощь нашей стране хотят выделить более 60 млрд долларов.

Чтобы документ вступил в силу его еще должна поддержать Палата представителей США. Ранее спикер Палаты Майк Джонсон обещал, что после рассмотрения финансирования правительства нижняя палата Конгресса вернется к вопросу помощи Украине.

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