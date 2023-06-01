Байден все частіше переступає "червоні лінії" Путіна. WP назвало причину

Американський президент Джо Байден вже не один раз переступав так звані "червні лінії" російського диктатора Володимира Путіна. Однак приймаючи кожне з таких рішень президент враховує ймовірний ризик ескалації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.
За словами анонімних джерел в США, основною причиною триваючої та навіть зростаючої допомоги для України, є не виконання погроз зі сторони Путіна.
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