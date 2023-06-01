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Байден все частіше переступає "червоні лінії" Путіна. WP назвало причину

Фото: американський президент Джо Байден (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Американський президент Джо Байден вже не один раз переступав так звані "червні лінії" російського диктатора Володимира Путіна. Однак приймаючи кожне з таких рішень президент враховує ймовірний ризик ескалації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.

За словами анонімних джерел в США, основною причиною триваючої та навіть зростаючої допомоги для України, є не виконання погроз зі сторони Путіна.

Погрози Путіна

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