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Байден не запроваджуватиме санкції проти "Північного потоку-2", - Politico

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Вашингтон, Четвер 14 жовтня 2021 08:59
Байден не запроваджуватиме санкції проти "Північного потоку-2", - Politico Фото: президент США Джо Байден (Drew Angerer/Getty Images)
Автор: Артем Горовенко

Президент США Джо Байден не запроваджуватиме санкції проти російського газопроводу "Північний потік-2". Адміністрація не розглядає такі варіанти під час його президентства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Видання пише, що адміністрація Байдена не має наміру вводити санкції, як того домагається Конгрес і сенатор-республіканець Тед Круз. Зокрема, Круз затягує затвердження семи американських послів і таким чином намагається домогтися введення заходів проти "Північного потоку-2".

Politico з посиланням на два джерела зазначає, що Білий дім виходив на зв'язок з сенатором, який підкреслив, що адміністрація Байдена юридично уповноважена вводити санкції. У відповідь на це Білий дім ясно дав зрозуміти, що санкції під час президентства Байдена не будуть запроваджені.

Зазначимо, США ввели санкції проти кількох компаній-учасниць проекту "Північний потік-2", але не проти компанії-оператора. Вашингтон вважає, що більш радикальні заходи можуть погіршити відносини з Німеччиною.

Нагадаємо, раніше старший радник з енергетичних питань Державного департаменту США Амос Хохштайн в інтерв'ю РБК-Україна заявив, що вже почалася підготовка санкцій щодо "Північного потоку-2", якщо Росія використовуватиме питання поставок газу як зброю проти України.

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