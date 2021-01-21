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Байден о борьбе с COVID-19: нам нельзя терять ни секунды

Вашингтон, Четверг 21 января 2021 19:40
Байден о борьбе с COVID-19: нам нельзя терять ни секунды
Фото: Джо Байден (Getty Images)
Автор: Роман Тверденко

Президент США Джо Байден подпишет ряд указов, связанных с коронавирусом. Они будут направлены на борьбу с пандемией в Штатах.

Об этом Байден написал в Twitter.

Он отметил, что в борьбе с коронавирусом "нельзя терять ни секунды". Для этого будут подписаны распоряжения по усилению тестирования, распространению вакцины и касательно безопасного возобновления работы школ и бизнеса.

"Нам нельзя терять ни секунды в вопросе взятия вируса под контроль. Поэтому я сегодня подпишу указы касательно расширения тестирования, распространения вакцины и касательно безопасного возобновления работы школ и бизнеса", - написал Байден.

CNN сообщает, что Байден в четверг подпишет шесть указов и одну директиву. Они будут направлены на исследование цепочки поставок, дополнительный сбор данных и прозрачность поставок препаратов для лечения коронавируса. Также директива призывает агентства "активизировать усилия по борьбе с COVID-19 во всем мире и повысить готовность к пандемии во всем мире".

Напомним, в среду, после инаугурации, Байден начал свою с работу с подписания 17 исполнительных документов, направленных на борьбу с пандемией коронавируса, изменением климата и расовым неравенством, а также отмену некоторых мер политики, введенные его предшественником Дональдом Трампом.

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