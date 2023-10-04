Байден анонсував "велику промову" щодо України

На брифінгу для преси Байден прокоментував ситуацію з відставкою спікера Палати представників США Пола Маккарті та небажання конгресменів-республіканців виділяти додаткові кошти на допомогу Україні. Він зазначив, що невдовзі виступить з "великою промовою", але коли саме - не уточнив.

"Мене це хвилює, але я знаю, що більшість членів Палати представників і Сенату обох партій заявили, що вони підтримують фінансування підтримки України. Дуже скоро я виголошу велику промову щодо цього питання", - сказав Байден.

Водночас президент США зазначив, що є й інші способи надавати Україні допомогу, але він не планує вдаватися в деталі.

Що відбувається в США з допомогою Україні

Нагадаємо, зараз в американському Конгресі відбувається протистояння довкола бюджету уряду США на наступний фінансовий рік. Демократична партія хотіла включити в бюджет додаткові кошти для України, але республіканці були проти цього та водночас виступали за скорочення низки видатків.

В результаті уряд США опинився на межі "шатдауна". Тому Конгрес проголосував за тимчасовий бюджет на 45 днів. Включити до нього додаткове фінансування України не вийшло, але у Білому домі обіцяли виділити кошти окремим законопроектом.

Вчора Палата представників відправила у відставку свого спікера Маккарті, що робить наразі неможливим продовження розгляду бюджету уряду США чи виділення коштів на допомогу Україні. Це стане можливим лише після обрання нового спікера, а це буде складним завданням через внутрішні суперечки в Республіканській партії.

Більше про ситуацію в американському Конгресі читайте в матеріалі РБК-Україна.