UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Байден анонсував саміт НАТО в США

Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Сполучені Штати Америки планують провести в країні саміт НАТО у 2024 році. Таким чином планується відсвяткувати 75-річчя заснування Альянсу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ президента Джо Байдена у Варшаві.

"Наступного року я вітаю членів НАТО на саміті в Америці, ми святкуватимемо 75-річчя створення найсильнішого союзу у світі", - зазначив Байден.

Американський лідер також нагадав про те, що між союзниками НАТО діє принцип, згідно з яким напад на одного або кількох його членів розглядається як напад на всіх.

"Це знає кожен член НАТО, і Росія також", - додав він.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що наступний саміт НАТО пройде у Вільнюсі 11 та 12 липня. Прем’єр Британії Ріші Сунак очікує, що на ньому обговорять гарантії безпеки для України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТОРосійська ФедераціяДжозеф БайденВійна Росії проти України