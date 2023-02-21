Байден анонсував саміт НАТО в США

Сполучені Штати Америки планують провести в країні саміт НАТО у 2024 році. Таким чином планується відсвяткувати 75-річчя заснування Альянсу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ президента Джо Байдена у Варшаві.
"Наступного року я вітаю членів НАТО на саміті в Америці, ми святкуватимемо 75-річчя створення найсильнішого союзу у світі", - зазначив Байден.
Американський лідер також нагадав про те, що між союзниками НАТО діє принцип, згідно з яким напад на одного або кількох його членів розглядається як напад на всіх.
"Це знає кожен член НАТО, і Росія також", - додав він.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що наступний саміт НАТО пройде у Вільнюсі 11 та 12 липня. Прем’єр Британії Ріші Сунак очікує, що на ньому обговорять гарантії безпеки для України.
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