Байден анонсировал саммит НАТО в США

"В следующем году я приветствую членов НАТО на саммите в Америке, мы будем праздновать 75-летие создания самого сильного союза в мире", - отметил Байден.

Американский лидер также напомнил о том, что между союзниками по НАТО действует принцип, согласно которому нападение на одного или нескольких его членов рассматривается как нападение на всех.

"Это знает каждый член НАТО, и Россия также", - добавил он.