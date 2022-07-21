Байден анонсировал телефонный разговор с Си Цзиньпином

Президент США Джо Байден заявил в среду, что рассчитывает поговорить со своим китайским коллегой Си Цзиньпином в течение ближайших десяти дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Выступая перед журналистами, он сообщил, каких основных тем коснется предстоящий разговор. Байден также заявил, что по мнению американских военных, запланированная поездка спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань – это плохая идея, так как сейчас не стоит посещать остров, на который претендует Пекин.