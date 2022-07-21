Байден анонсировал телефонный разговор с Си Цзиньпином
Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Президент США Джо Байден заявил в среду, что рассчитывает поговорить со своим китайским коллегой Си Цзиньпином в течение ближайших десяти дней.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Выступая перед журналистами, он сообщил, каких основных тем коснется предстоящий разговор. Байден также заявил, что по мнению американских военных, запланированная поездка спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань – это плохая идея, так как сейчас не стоит посещать остров, на который претендует Пекин.
Ранее мы писали, что Китай анонсировал "решительные меры", в случае визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в Тайвань.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.