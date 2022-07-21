Байден анонсував телефонну розмову з Сі Цзіньпіном

Президент США Джо Байден заявив у середу, що розраховує поговорити зі своїм китайським колегою Сі Цзіньпіном протягом найближчих десяти днів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Виступаючи перед журналістами, він повідомив, яких основних тим торкнеться майбутня розмова. Байден також заявив, що на думку американських військових, запланована поїздка спікера Палати представників Ненсі Пелосі на Тайвань – це погана ідея, оскільки зараз не варто відвідувати острів, на який претендує Пекін.