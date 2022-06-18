Байден анонсировал переговоры с Си Цзиньпинем об отмене пошлин

Президент США Джо Байден планирует переговоры с китайским лидером Си Цзиньпином в ближайшее время.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".
Как заявил Байден, переговоры будут касаться отмены некоторых пошлин на китайские товары, введенных при Дональде Трампе. Он также отметил, что приближается к решению о судьбе экономических санкций.
"Я нахожусь в процессе принятия решения", - заявил Байден журналистам в краткой беседе после поездки на велосипеде возле своего пляжного дома в Делавэре.
Также сообщается, что помощники по нацбезопасности и экономике завершают обзор тарифной политики США и вскоре предоставят рекомендации президенту.
Отметим, введенные при Трампе тарифы предусматривали 25%-ю пошлину на китайские товары на миллиарды долларов. Санкции были направлены на сокращение дефицита торгового баланса США и принуждение Китая к более справедливой практике.
Напомним, ранее Китай запрашивал у США встречу на уровне министров обороны после заявлений Байдена о готовности применить силу для защиты Тайваня.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.