UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Байден анонсировал переговоры с Си Цзиньпинем об отмене пошлин

Фото: президент США Джо Байден (GettyImages)
Автор: Юлия Бойко

Президент США Джо Байден планирует переговоры с китайским лидером Си Цзиньпином в ближайшее время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Как заявил Байден, переговоры будут касаться отмены некоторых пошлин на китайские товары, введенных при Дональде Трампе. Он также отметил, что приближается к решению о судьбе экономических санкций.

"Я нахожусь в процессе принятия решения", - заявил Байден журналистам в краткой беседе после поездки на велосипеде возле своего пляжного дома в Делавэре.

Также сообщается, что помощники по нацбезопасности и экономике завершают обзор тарифной политики США и вскоре предоставят рекомендации президенту.

Отметим, введенные при Трампе тарифы предусматривали 25%-ю пошлину на китайские товары на миллиарды долларов. Санкции были направлены на сокращение дефицита торгового баланса США и принуждение Китая к более справедливой практике.

Напомним, ранее Китай запрашивал у США встречу на уровне министров обороны после заявлений Байдена о готовности применить силу для защиты Тайваня.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиДжозеф БайденКитайСи Цзиньпинь