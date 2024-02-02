Ми активно працюємо заради миру українського народу, - Байден на благодійному сніданку

За словами американського президента, допомога Україні, є ключем до миру, безпеки та гідності.

"Ми працювали заради миру, безпеки та гідності українського народу, оскільки він демонструє неймовірну рішучість та стійкість проти агресії Путіна. Ми маємо продовжувати їм допомагати", - сказав Байден.

За словами Байдена, виклики нашого часу нагадують нам про нашу відповідальність як націю допомагати один одному забезпечувати справедливий і міцний світ - забезпечувати його за кордоном і тут, удома.

"Це заклик протистояти ненависті, пам'ятати саму ідею Америки. Ми всі створені рівними. Ми унікальні у світі - єдина нація, заснована на ідеї. Ми всі створені рівними і заслуговуємо на однакове звернення протягом усього нашого життя", - сказав американський президент.

Завершив сніданок президент надією на найкращі дні попереду.

"Я молюся і сподіваюся, що ми продовжуємо вірити, що наші найкращі дні попереду, що як нація ми продовжуємо вірити в чесність, порядність, гідність та повагу. Ми бачимо один в одному не ворогів, а людей, кожен з яких створений на образ Божий" , кожен дорогоцінний у Його очах", - закінчив Байден.

Благодійний сніданок

Благодійний сніданок, також відомий як Національний молитовний сніданок (National Prayer Breakfast) - це щорічний захід, що проводиться у Вашингтоні, з 1953 року. Проводиться у перший четвер лютого.

На нього запрошуються президент США, члени Конгресу, інші високопосадовці, а також релігійні лідери з усього світу.

Мета сніданку – об'єднати людей різних віросповідань та політичних поглядів для молитви, роздумів та обговорення питань, що стоять перед Америкою та світом.

Благодійний сніданок – це важливий символ єдності та надії для багатьох людей. Він є нагадуванням про те, що, незважаючи на наші розбіжності, ми всі можемо об'єднатися заради спільних цілей.

Сніданок транслюється у прямому ефірі по телебаченню та радіо. На заході не дозволені політичні промови.

Допомога США Україні

Раніше ми писали, що наступного тижня Сенат США голосуватиме за угодою про прикордонну безпеку та допомогу Україні.

Раніше стало відомо, що США направили українським військовим бомби GLSDB. Це легкі бомби малого діаметра (Ground Launched Small Diameter Bomb), які прямують на фронт,