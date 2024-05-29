"Баварія" зробила тренером легенду "Манчестер Сіті"

38-річний фахівець заповнив вакансію на чолі німецького гранда. Посада стала вільною після відставки Томаса Тухеля.

Компані підписав із "Баварією" контракт на 3 роки. У нинішньому сезоні тренер працював із англійським "Бернлі". Бельгійський коуч не зміг врятувати "кларетових" від вильоту з АПЛ.

У сезоні 2023/24 "Баварія" фінішувала третьою в Бундеслізі, провалилася в Кубку Німеччини та дійшла до 1/2 фіналу Ліги чемпіонів. До призначення Компані мюнхенці отримали цілий букет відмов. Від роботи з "ротен" відмовилися Хабі Алонсо, Юліан Нагельсманн, Ральф Рангнік та інші фахівці.

Хто такий Венсан Компані

Уродженець передмістя Брюсселя, вихованець тамтешнього "Андерлехта". На професіональному рівні дебютував у сезоні 2003/04.

Після трьох сезонів у рідній команді з двома титулами перейшов у німецький "Гамбург". У 2008-2019 рр. захищав кольори "Манчестер Сіті" та чотири рази став чемпіоном Англії. На сезон 2019/20 повернувся в "Андерлехт" і певний час виконував і роль тренера.

Із 2020-го зосередився на тренерській роботі з бельгійським грандом. Перед сезоном 2022/23 очолив "Бернлі" та виграв Чемпіоншип у дебютний сезон на посаді.