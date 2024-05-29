ua en ru
Ср, 29 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Баварія" зробила тренером легенду "Манчестер Сіті"

Мюнхен, Середа 29 травня 2024 20:48
UA EN RU
"Баварія" зробила тренером легенду "Манчестер Сіті" Фото: Венсан Компані (другий ліворуч) у колі менеджерів "ротен" (x.com/FCBayern)
Автор: Антон Федорців

Бельгієць Венсан Компані став новим головним тренером мюнхенської "Баварії".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний X клубу.

38-річний фахівець заповнив вакансію на чолі німецького гранда. Посада стала вільною після відставки Томаса Тухеля.

Компані підписав із "Баварією" контракт на 3 роки. У нинішньому сезоні тренер працював із англійським "Бернлі". Бельгійський коуч не зміг врятувати "кларетових" від вильоту з АПЛ.

У сезоні 2023/24 "Баварія" фінішувала третьою в Бундеслізі, провалилася в Кубку Німеччини та дійшла до 1/2 фіналу Ліги чемпіонів. До призначення Компані мюнхенці отримали цілий букет відмов. Від роботи з "ротен" відмовилися Хабі Алонсо, Юліан Нагельсманн, Ральф Рангнік та інші фахівці.

Хто такий Венсан Компані

Уродженець передмістя Брюсселя, вихованець тамтешнього "Андерлехта". На професіональному рівні дебютував у сезоні 2003/04.

Після трьох сезонів у рідній команді з двома титулами перейшов у німецький "Гамбург". У 2008-2019 рр. захищав кольори "Манчестер Сіті" та чотири рази став чемпіоном Англії. На сезон 2019/20 повернувся в "Андерлехт" і певний час виконував і роль тренера.

Із 2020-го зосередився на тренерській роботі з бельгійським грандом. Перед сезоном 2022/23 очолив "Бернлі" та виграв Чемпіоншип у дебютний сезон на посаді.

До слова, раніше підвели підсумки виступів Довбика та інших українців у європейських чемпіонатах.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Баварія Чемпіонат Німеччини
NEWS
Зеленський: готуємося до подальшої активності ворога, чітко розуміємо його завдання
Зеленський: готуємося до подальшої активності ворога, чітко розуміємо його завдання
DAILY
Наталія Шамрай, ЦНАП КМДА: Оновлені дані у нас та в ТЦК – це рівнозначні документи
Катерина Гончаровакерівник розділу "Суспільство" Наталія Шамрай, ЦНАП КМДА: Оновлені дані у нас та в ТЦК – це рівнозначні документи