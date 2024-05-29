"Бавария" сделала тренером легенду "Манчестер Сити"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный X клуба .

38-летний специалист заполнил вакансию во главе немецкого гранда. Должность стала свободной после отставки Томаса Тухеля.

Компани подписал с "Баварией" контракт на три года. В нынешнем сезоне тренер работал с английским "Бернли". Бельгийский коуч не смог спасти "кларетовых" от вылета из АПЛ.

В сезоне 2023/24 "Бавария" финишировала третьей в Бундеслиге, провалилась в Кубке Германии и дошла до 1/2 финала Лиги чемпионов. До назначения Компани мюнхенцы получили целый букет отказов. От работы с "ротен" отказались Хаби Алонсо, Юлиан Нагельсманн, Ральф Рангник и другие специалисты.

Кто такой Венсан Компани

Уроженец пригорода Брюсселя, воспитанник тамошнего "Андерлехта". На профессиональном уровне дебютировал в сезоне 2003/04.

После трех сезонов в родной команде с двумя титулами перешел в немецкий "Гамбург". В 2008-2019 гг. защищал цвета "Манчестер Сити" и четырежды стал чемпионом Англии. На сезон 2019/20 вернулся в "Андерлехт" и некоторое время исполнял роль тренера.

С 2020 года сосредоточился на тренерской работе с бельгийским грандом. Перед сезоном 2022/23 возглавил "Бернли" и выиграл Чемпионшип в дебютный сезон в должности.