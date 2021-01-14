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"Баварія" втретє вилетіла з Кубка Німеччини від клубу другої ліги

Кіль, Четвер 14 січня 2021 09:21
"Баварія" втретє вилетіла з Кубка Німеччини від клубу другої ліги
Фото: "Хольштайн" - "Баварія" (fcbayern.com)
Автор: Вера Олейник

Мюнхенська "Баварія" сенсаційно програла одному з лідерів другої Бундесліги "Хольштайн" в матчі 1/16 фіналу Кубка Німеччини. Гра, що проходила в Кілі на стадіоні "Хольштад-Штадіон", завершилася в основний і додатковий час внічию 2:2, а в серії пенальті виявилися сильнішими господарі - 6:5.

У складі гостей забивали Серж Гнабрі і Лерой Сане. У господарів відзначилися Фін Бартельс і Хауке Валь. У серії післяматчевих пенальті обидві команди реалізували по п'ять спроб, однак потім все вирішив промах іспанського півзахисника мюнхенців Марка Рока.

На наступній стадії турніру "Хольштайн" зустрінеться вдома з іншим представником другого дивізіону "Дармштадтом". Матч орієнтовно запланований на 3 лютого.

Безпосередньо в серії післяматчевих пенальті "Баварія" зазнала поразки від клубу з другого за силою дивізіону вдруге в історії. Вперше це сталося у 2000 році проти "Магдебурга". Загалом же "Хольштайн" став третім клубом з другої Бундесліги, якому вдалося зупинити мюнхенців у Кубку країни. 17 років тому це також зробила "Алеманнія" на стадії 1/4 фіналу.

Мюнхенський клуб є найтитулованішим клубом Німеччини. Минулого сезону підопічні Ханса-Дітера Фліка стали володарями Кубка Німеччини, чемпіонами країни і переможцями Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, "Баварія" обійшла мадридський "Реал" і вийшла на перше місце в клубному рейтингу УЄФА.

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