"Баварія" втретє вилетіла з Кубка Німеччини від клубу другої ліги

Мюнхенська "Баварія" сенсаційно програла одному з лідерів другої Бундесліги "Хольштайн" в матчі 1/16 фіналу Кубка Німеччини. Гра, що проходила в Кілі на стадіоні "Хольштад-Штадіон", завершилася в основний і додатковий час внічию 2:2, а в серії пенальті виявилися сильнішими господарі - 6:5.

У складі гостей забивали Серж Гнабрі і Лерой Сане. У господарів відзначилися Фін Бартельс і Хауке Валь. У серії післяматчевих пенальті обидві команди реалізували по п'ять спроб, однак потім все вирішив промах іспанського півзахисника мюнхенців Марка Рока.

На наступній стадії турніру "Хольштайн" зустрінеться вдома з іншим представником другого дивізіону "Дармштадтом". Матч орієнтовно запланований на 3 лютого.

Безпосередньо в серії післяматчевих пенальті "Баварія" зазнала поразки від клубу з другого за силою дивізіону вдруге в історії. Вперше це сталося у 2000 році проти "Магдебурга". Загалом же "Хольштайн" став третім клубом з другої Бундесліги, якому вдалося зупинити мюнхенців у Кубку країни. 17 років тому це також зробила "Алеманнія" на стадії 1/4 фіналу.

