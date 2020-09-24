Баварія - Севілья: де дивитися матч за Суперкубок УЄФА

Фото: (twitter.com/FCBayernEN)

У матчі за Суперкубок УЄФА 2020 року зійдуться "Баварія" і "Севілья". На думку букмекерів, фаворитом у боротьбі за трофей є німецький клуб.

24 вересня 22:00

Будапешт, стадіон "Пушкаш Арена"

Трофей розіграють у четвер, 24 вересня, на стадіоні "Пушкаш-Арена" в Будапешті. Час початку зустрічі - о 22:00 за київським часом. Українські уболівальники у прямій трансляції зможуть подивитися поєдинок на телеканалі "Футбол 3".

Матч пройде з обмеженою кількістю глядачів - до 30% від місткості стадіону. Всі інші ігри під егідою УЄФА, як і раніше проводяться без глядачів до подальшого розпорядження, як і планувалося спочатку.

Формально даний матч закриє євросезон 2019/2020, який затягнувся аж на 16 місяців через пандемію коронавірусу. Спочатку поєдинок повинен був відбутися 12 серпня в Порту на стадіоні "Драгау".