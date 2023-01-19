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"Баварія" оголосила про трансфер відомого воротаря: він замінить Нойєра

Фото: Ян Зоммер повинен стати основним кіпером "Баварії" (fcbayern.com)
Автор: Антон Федорців

Черговий перехід із паралельним ослабленням конкурента оформила мюнхенська "Баварія". Німецький гранд підписав Яна Зоммера з "Боруссії" Менхенгладбах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

34-річний голкіпер став першим зимовим новачком "ротен". Його трансфер коштував "Баварії" орієнтовно 8 млн євро.

Зоммер уклав із мюнхенцями контракт на 2,5 роки. У складі нової команди він виступатиме в светрі з 27-м номером на спині. Швейцарський воротар повинен замінити легенду "Баварії" Мануеля Нойєра, який зазнав важкої травми під час катання на лижах.

Упродовж 8,5 сезонів Зоммер був основним кіпером "Боруссії", куди перебрався з рідного "Базеля". За цей час він встиг провести 335 матчів за "жеребців" у всіх турнірах, у яких пропустив 459 м'ячів. Водночас 90 поєдинків швейцарець провів "на нуль".

На зимову паузу в Бундеслізі "Баварія" пішла лідером чемпіонату. Мюнхенці набрали 34 очки за 15 матчів. Вони на 4 пункти випереджають "Фрайбург". Перший поєдинок після перерви – 20 січня проти РБ "Лейпциг" на виїзді.

До слова, напередодні "Інтер" переграв "Мілан" у дербі та здобув Суперкубок Італії.

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