"Баварія" оголосила про трансфер відомого воротаря: він замінить Нойєра

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу .

34-річний голкіпер став першим зимовим новачком "ротен". Його трансфер коштував "Баварії" орієнтовно 8 млн євро.

Зоммер уклав із мюнхенцями контракт на 2,5 роки. У складі нової команди він виступатиме в светрі з 27-м номером на спині. Швейцарський воротар повинен замінити легенду "Баварії" Мануеля Нойєра, який зазнав важкої травми під час катання на лижах.

Упродовж 8,5 сезонів Зоммер був основним кіпером "Боруссії", куди перебрався з рідного "Базеля". За цей час він встиг провести 335 матчів за "жеребців" у всіх турнірах, у яких пропустив 459 м'ячів. Водночас 90 поєдинків швейцарець провів "на нуль".

На зимову паузу в Бундеслізі "Баварія" пішла лідером чемпіонату. Мюнхенці набрали 34 очки за 15 матчів. Вони на 4 пункти випереджають "Фрайбург". Перший поєдинок після перерви – 20 січня проти РБ "Лейпциг" на виїзді.