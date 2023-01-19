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"Бавария" объявила о трансфере известного вратаря: он заменит Нойера

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Мюнхен, Четверг 19 января 2023 17:21
"Бавария" объявила о трансфере известного вратаря: он заменит Нойера Фото: Ян Зоммер должен стать основным кипером "Баварии" (fcbayern.com)
Автор: Антон Федорцив

Очередной переход с параллельным ослаблением конкурента оформила мюнхенская "Бавария". Немецкий гранд подписал Яна Зоммера из "Боруссии" Менхенгладбах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

34-летний голкипер стал первым зимним новичком "ротен". Его трансфер обошелся "Баварии" ориентировочно в 8 млн евро.

Зоммер заключил с мюнхенцами контракт на 2,5 года. В составе новой команды он будет выступать в свитере с 27-м номером на спине. Швейцарский вратарь должен заменить легенду "Баварии" Мануэля Нойера, получившего тяжелую травму во время катания на лыжах.

В течение 8,5 сезонов Зоммер был основным кипером "Боруссии", куда перебрался из родного "Базеля". За это время он успел провести 335 матчей в составе "жеребцов" во всех турнирах, в которых пропустил 459 мячей. В то же время 90 поединков швейцарец провел "на ноль".

На зимнюю паузу в Бундеслиге "Бавария" ушла лидером чемпионата. Мюнхенцы набрали 34 очка после 15-ти матчей. Они на 4 пункта опережают "Фрайбург". Первый поединок после перерыва – 20 января против РБ "Лейпциг" на выезде.

К слову, накануне "Интер" обыграл "Милан" в дерби и завоевал Суперкубок Италии.

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