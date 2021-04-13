"Бавария" обыграла "ПСЖ" в Париже, но вылетела из ЛЧ

Парижане подходили к матчу с солидным гандикапом. "Баварии" для выхода необходимо было забивать минимум дважды, после домашнего поражения 2:3. Правда, главное оружие мюнхенцев - Левандовский, хоть и приступил уже к легким тренировкам, но к матчу восстановиться не смог. Да и с составом у "Баварии" не все было хорошо - на скамейке запасных немцев находились лишь семь футболистов, тогда как у "ПСЖ" - 12.

При этом со старта все же мюнхенский клуб взял инициативу в свои ноги и практически не выпускал парижан со своей половины поля. Хотя иногда "ПСЖ" убегал все же в контратаки, создавая опасные моменты у ворот Нойера.

Значительно оживилась игра на 25-й минуте. Сперва два опасных удара из-за пределов штрафной наносили игроки немецкого клуба Сане и Киммих. А затем идеальный шанс увеличить преимущество "ПСЖ" упустил Неймар. Мбаппе вошел на свободное пространство в штрафной и выкатил мяч на бразильца. Перед тем оставался лишь Нойер, но нападающий парижан не смог переиграть немца.

А затем Неймар на протяжении двух минут сперва угодил в перекладину, а затем и в штангу. Казалось, что ближе к голу именно французы, но забила "Бавария". На 40-й минуте Навас отбил удар от Алабы с пределов штрафной, но первым на добивании оказался экс-игрок "ПСЖ" Чупо-Мотинг. Он, продавив защитника, переправил головой мяч в сетку - 0:1.

Во втором тайме немцы продолжили атаковать. Желания было настолько много, что Нойер не просто к центру поля подходил, но и ауты возле своих ворот вбрасывал. Парижане же ловили немцев на контратаках. Но это был явно не день Неймара. На 53-й минуте Ди Мария получил мяч вблизи вратарской и откатил его на бразильца. Но тот, находясь по центру в метре от ворот, махнул мимо мяча. А ведь и Нойера уже в воротах не было.

На 78-й минуте "ПСЖ" забил. Мбаппе убежал с центра поля на "свидание" с Нойером и вколотил мяч под перекладину. Правда, судьи, хоть и с небольшой паузой, но все же зафиксировали офсайд у француза.

В последние десять минут "Бавария" устроила настоящий штурм ворот Наваса. Но забить так и не смогли. В итоге "ПСЖ" проходит в полуфинал благодаря голу на выезде. На этой стадии парижане встретятся с победителем пары "Ман Сити" - "Боруссия Д".

Отметим, в параллельном матче "Порту" выиграло у "Челси" 1:0, но дальше проходят лондонцы.