"Бавария" обошла "Реал" и поднялась на первое место в клубном рейтинге УЕФА

"Бавария" обошла мадридский "Реал" и вышла на первое место в клубном рейтинге УЕФА. Мюнхенский клуб стал лидером после победы над французским "Лионом" (3:0) в полуфинале Лиги чемпионов.

Об этом сообщается на сайте организации.

У команд равное количество очков (по 134), но мюнхенцы выше за счет того, что заработали больше баллов в текущем сезоне - 34. У команды Зинедина Зидана, которая выбыла из турнира на стадии 1/8 финала, лишь на 17.

Также в топ-10 входят "Барселона" (128), "Атлетико" (127), "Ювентус" (117), "Ман Сити" (116), ПСЖ (113), "Севилья" (100) и "Ливерпуль" (99).

Напомним, "Шахтер" разгромно проиграл "Интеру" в одноматчевом противостоянии 1/2 финала Лиги Европы, но все равно добавил себе очков в клубный рейтинг УЕФА. Донецкая команда поднялась на рекордное для себя 12 место.

Киевское "Динамо" с 55 баллами расположилось на 26 месте, луганская "Заря" с 12,5 - 115.