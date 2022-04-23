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"Бавария" досрочно стала чемпионом Германии. Это 10-й титул подряд

Фото: "Бавария" празднует чемпионство (twitter.com/FCBayern)
Автор: Антон Федорцив

Мюнхенская "Бавария" благодаря победе над дортмундской "Боруссией" (3:1) завоевала чемпионский титул за четыре тура до конца чемпионата.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на результат поединка 30-го тура Бундеслиги.

Десятое подряд чемпионство мюнхенцы оформили в противостоянии с самым принципиальным оппонентом. На домашней арене "Бавария" одолела "Дортмунд" в Der Klassiker.

Счет в матче на 15-й минуте открыли будущие чемпионы. Это Серж Гнабри сыграл на подборе после углового и классным пушечным выстрелом с линии штрафной оставил не у дел Хитца.

Еще до перерыва мюнхенцы закрепили свое преимущество. В этот раз сработала грозная связка Томаса Мюллера и Роберта Левандовски – немец отдал на ход, а поляк хладнокровно реализовал свой момент.

"Боруссия" попыталась вернуться в игру на старте второго тайма, когда Эмре Джан уверенно реализовал пенальти. Однако последнее слово было за "Баварией". На 83-й Джамал Мусиала со второй попытки таки забил "шмелям".

Завоеванный титул стал для "Баварии" 32-м в истории и юбилейным, десятым подряд. В последний раз другой клуб брал "Салатницу" еще в сезоне 2011/12. Тогда чемпионом стала именно дортмундская "Боруссия".

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