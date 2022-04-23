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"Баварія" достроково стала чемпіоном Німеччини. Це 10-й титул поспіль

Фото: "Баварія" святкує чемпіонство (twitter.com/FCBayern)
Автор: Антон Федорців

Мюнхенська "Баварія" завдяки перемозі над дортмундською "Боруссією" (3:1) виборола чемпіонський титул за чотири тури до кінця чемпіонату.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на результат поєдинку 30-го туру Бундесліги.

Десяте поспіль чемпіонство мюнхенці оформили в протистоянні з найпринциповішим опонентом. На домашній арені "Баварія" здолала "Дортмунд" у Der Klassiker.

Рахунок у матчі на 15-й хвилині відкрили майбутні чемпіони. Це Серж Гнабрі зіграв на підборі після кутового та класним гарматним пострілом із лінії штрафного залишив поза справами Хіца.

Ще до перерви мюнхенці закріпили свою перевагу. Цього разу спрацювала грізна зв'язка Томаса Мюллєра та Роберта Лєвандовскі – німець віддав на хід, а поляк холоднокровно реалізував свій момент.

"Боруссія" спробувала повернутися до гри на старті другого тайму, коли Емре Джан впевнено реалізував пенальті. Однак, останнє слово було за "Баварією". На 83-й Джамал Мусіала з другої спроби таки забив "джмелям".

Здобутий титул став для "Баварії" 32-м в історії та ювілейним, десятим поспіль. Востаннє інший клуб здобув "Салатницю" ще в сезоні 2011/12. Тоді чемпіоном стала саме дортмундська "Боруссія".

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БаваріяФутболЧемпіонат Німеччини