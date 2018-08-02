В Баварии заработали центры первичного размещения мигрантов

В Баварии открылись 7 центров для беженцев

В Германии в федеральной земле Бавария начали работать центры первичного размещения мигрантов. В среду, 1 августа, открылось семь таких центров, передает DW.

Как заявил глава Министерства внутренних дел (МВД) Баварии Йоахим Херрман, прибывающих в ФРГ беженцев будут направлять в один из семи центров первичного размещения. Там они будут ожидать рассмотрения заявок на получение убежища в Германии.

"Это позволит рассматривать заявления без существенной потери времени", - сказал глава МВД.

Пребывания в центре бля мигрантов разрешается на срок не более шести месяцев - для семей беженцев, и полтора года - для мигрантов, прибывающих в Германию без родных.

"В центрах объединены функции всех ведомств, связанных с процедурой получения убежища. Беженцам разрешено покидать жилье, например, для совершения покупок", - отметил политик.

Напомним, 24 июля 2018 года Европейская комиссия предложила концепцию создания контролируемых центров и краткосрочные меры для улучшения процесса обработки заявлений от беженцев, которые прибыли на территорию ЕС.