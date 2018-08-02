У Баварії заробили центри первинного розміщення мігрантів

У Баварії відкрилися 7 центрів для біженців

В Німеччині у федеральній землі Баварія почали працювати центри первинного розміщення мігрантів. У середу, 1 серпня, відкрилося сім таких центрів, передає DW.

Як заявив глава Міністерства внутрішніх справ (МВС) Баварії Йоахім Херрманн, біженців, які прибувають у ФРН, будуть направляти в один із семи центрів первинного розміщення. Там вони будуть чекати розгляду заявок на отримання притулку в Німеччині.

"Це дозволить розглядати заяви без істотної втрати часу", - сказав глава МВС.

Перебування в центрі бля мігрантів дозволяється на строк не більше шести місяців - для сімей біженців, і півтора року - для мігрантів, які прибувають до Німеччини без рідних.

"У центрах об'єднані функції всіх відомств, пов'язаних з процедурою отримання притулку. Біженцям дозволено залишати житло, наприклад, для здійснення покупок", - зазначив політик.

Нагадаємо, 24 липня 2018 року Європейська комісія запропонувала концепцію створення контрольованих центрів і короткострокові заходи для поліпшення процесу обробки заяв від беженцев, які прибули на територію ЄС.